Milli sporcular o projede buluşuyor

P&G, COVID-19 salgını nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesini başlatıyor. Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri on binlerce aileye gönderilecek.

NBA’in yıldız basketbolcusu Cedi Osman, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak ve Milli Futbolcu Ozan Kabak da “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesine manevi destekte bulunan isimler arasında yer alıyor.

Yarınlara umutla bakabilmek için morale ve gülmeye en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde, salgından etkilenen ailelere manevi destekte bulunmak amacıyla “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projede NBA’in yıldız isimlerinden Cedi Osman, oyuncu Demet Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonu artistik jimnastikçi İbrahim Çolak,Milli Futbolcu Ozan Kabak gibi isimler mesajlarını paylaşarak, yarınlara dair iyilik yaymaya devam ediyor.