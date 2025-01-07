Milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu: Hayalim 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılmak

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Tekvandoda önemli başarılara imza atan milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Spor Arena’ya açıklamalar yaptı.

Dünya Yıldızlar ve U21 Avrupa Taekwondo Şampiyonaları’nı altın madalyalarla tamamlayan Kavukcuoğlu kariyerinde yaşadığı başarıların yanı sıra, karşılaştığı zorlukları ve gelecek hedeflerini de anlattı. İşte milli sporcumuzun samimi açıklamaları;

Zehra Begüm Kavukçuoğlu kimdir? Kısaca kendinden bahsetmek ister misin?

19 yaşındayım. Nişantaşı Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okuyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sporcusuyum. Taekwondo branşında milli sporcu olarak mücadele ediyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonluğu unvanlarım var. Bunun yanı sıra birçok Türkiye şampiyonluğum ve uluslararası derecelerim var.

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Taekwondo kariyerine nasıl başladığını, daha çok erkeklerin egemen olduğu bir sporda nasıl var olduğunu, buna nasıl merak saldığını bize anlatır mısın?

Taekwondo kariyerime Kastamonu’da başladım. Yakın bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yaz tatilimi değerlendirmek için gitmiştim. O zamanlar çok fazla imkânım yoktu ama hevesliydim ve hayallerim vardı. Öncelikle taekwondonun erkek egemen bir spor olduğunu düşünmüyorum. Ülkemiz taekwondoda kadınlar olarak çok başarılı. İdolüm Türk millî taekwondocu Nur Tatar. Ayrıca onun gibi 2 olimpiyat madalyalı, birçok yetenekli sporcu var. Onları görmek bana moral ve motivasyon kaynağı oldu. Taekwondoyu daha çok sevmemi sağladı.

İlk başlarda yaşadığın zorlukları hatırlıyor musun? “Benim açımdan çok zor geçmişti ama sonrasında üstesinden gelmeye başladım” dediğin zorluklar oldu mu, oluyor mu?

Öncelikle fiziğim bana çok büyük bir avantaj sağlıyor ama yeri geldiğinde ise bunun zorluğunu çektim. Kastamonu küçük bir şehir ve bana uygun çalışma partneri yoktu. Bu durum beni oldukça zorladı. Çünkü yeteri kadar verimli antrenman yapamıyordum. Ayrıca yaşadığım başka bir zorluk ise maddi sıkıntılardı. Tecrübe ve puan kazanmak için yurtdışına gidip dövüşmem gerekiyordu. Fakat oradaki kulübümün maddi imkanları bunun için yetersizdi. Bunun zorluğunu oldukça çektim. Ancak şu an ki kulübüm Beşiktaş sayesinde artık bunları düşünmüyorum ve rahatlıkla sporuma odaklanıyorum.

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Yaşadığın zorlukların kariyeri açısından öğretici tarafları oluyor mu? Başarılarında bu yaşadığın zorlukların sana öğrettiği şeylerin payı var mıydı?

Küçük yaşlardan itibaren sürekli kamplar ve maçlardayım. Bu durum bana birçok şey ile mücadele etmeyi öğretti. Örneğin 16 yaşımda ailemden uzak, tek başıma başka bir şehirde yaşamayı öğrendim. Bu duruma sırf daha iyi bir kulüp ve imkân için katlandım. Taekwondoyu sadece bir dövüş sporu olarak değil, aynı zamanda stresle başa çıkmayı, sabırlı ve saygılı olmayı öğreten bir spor olarak görüyorum.

Peki kötü geçen bir turnuva ya da beklediğinin altında performans gösterdiğim bir maçın ardından seni yeniden ayağa kaldıran, motive eden şeyler oluyor mu? Ben yeniden başarı kazanmalıyım” dediğin anda seni ne motive ediyor?

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Beni en çok motive eden şey, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılma hayali.. Bu hayalim, kötü geçen bir turnuvanın ardından beni tekrar ayağa kaldırıyor ve daha güçlü bir şekilde motive ediyor. Kaldığım yerden daha hırslı bir şekilde çalışmamı sağlıyor. Ailem, antrenörüm ve takım arkadaşlarımın desteğini hissetmek ve onların bana her koşulda inandığını bilmek beni daha güçlü kılıyor.

İlk başta yerel şampiyonalar, yerel turnuvalar ile başladın. Sonrasında uluslararası arenada yarışmalara çıkmaya başladın. Senin için nasıl bir fark vardı? İlk uluslararası yarışmalara çıktığında yerel turnuvalardan farklı ya da zor olan kısımlar neydi?

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Tabii ki; örneğin gerek atmosfer gerekse mental hazırlık olarak çok büyük bir fark var. İlk başta bunu yönetmek için çok zorlanmıştım. Kazandığım tecrübeler sayesinde bu durumu rahatlıkla yönetmeyi öğrendim.

Bundan sonrası için meydan okuma olarak gördüğün ya da kendine hedef olarak koyduğun şeyleri konuşmak istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatmak istersin?

Önümüzde 2025 Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası var ve bu organizasyonda şampiyon olmak istiyorum. Ardından 2025 Dünya Şampiyonası’na gidip orada da şampiyon olmak istiyorum. Öncelikli hedeflerim bu şekilde. Ancak asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları.

Kariyer planlarından bahseder misin? Profesyonel bir ekiple çalışıyor musun? Geleceğe hem sportif hem de kariyer anlamında nasıl hazırlanıyorsun?

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2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere olimpiyat oyunlarını görmek ve oralarda şampiyon olmak istiyorum. Profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Max Potential ailem her zaman benim yanımda. Gerek maddi gerek manevi olsun desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Kulübüm Beşiktaş ve Max Potential ile birlikte hem fiziksel hem psikolojik olarak geleceğe emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz.