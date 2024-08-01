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Milli sporcu Yusuf Dikeç, rahatlığıyla dünyada gündem oldu

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#Paris2024#Yusuf Dikeç#Spor
Milli sporcu Yusuf Dikeç, rahatlığıyla dünyada gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 00:21

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturdu.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Havalı Tabanca kategorisinde temsilcimiz Yusuf Dikeç’in ekipmansız ve eli cebinde atış yapmaso çok konuşuldu.

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Yusuf Dikeç’in Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem ve mizah konusu oldu.

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#Paris2024#Yusuf Dikeç#Spor

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