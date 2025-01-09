Milli sporcu Şevval Çakal: Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları

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U21 Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda 62 kiloda Avrupa Şampiyonu milli Şevval Çakal’ın açıklamaları şöyle;

Şevval Çakal kimdir, Kısaca kendinden bahsetmek ister misin?

20 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenciyim. Ankara’da yaşıyorum. İdmanlarıma ve derslerime burada devam ediyorum.

Taekwondo kariyerine nasıl başladığını, daha çok erkeklerin egemen olduğu bir sporda nasıl var olduğunu, buna nasıl merak saldığını bize anlatır mısın?

En yakın arkadaşımın taekwondo geçmişi vardı ve tekrar başlamak istiyordu. Bende, onunla ve aynı zamanda ikizim olan kardeşim ile birlikte başladım. Kulübümüzde daha çok kızlar var. Ayrıca başarılı ablalarım vardı; onlarla çalışarak ilerledim.

İlk başlarda yaşadığın zorlukları hatırlıyor musun? “Benim açımdan çok zor geçmişti ama sonrasında üstesinden gelmeye başladım” dediğin zorluklar oldu mu, oluyor mu?

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Taekwondo sert bir spor olduğu için başlarda gerçekten zorlanıyordum. İdmanlarda ağladığım zamanlar bile oldu ama bir süre sonra alıştım. Daha çok keyif almaya başladım.

Yaşadığın zorlukların kariyeri açısından öğretici tarafları oluyor mu? Başarılarında bu yaşadığın zorlukların sana öğrettiği şeylerin payı var mıydı?

Tabii ki oluyor. O zorlukları yaşamasaydım bu kadar yüksek bir seviyede olamazdım.

Peki kötü geçen bir turnuva ya da beklediğinin altında performans gösterdiğim bir maçın ardından seni yeniden ayağa kaldıran, motive eden şeyler oluyor mu? Ben yeniden başarı kazanmalıyım” dediğin anda seni ne motive ediyor?

Bazen performansımızın düşük olduğu maçlar oluyor. Önemli olan süreci doğru yönetmek ve her seferinde üstüne katarak gelişmek. Böyle zamanlarda daha önce başardığımı ve tekrar başarabileceğimi kendime hatırlatarak motive olmaya çalışıyorum.

İlk başta yerel şampiyonalar, yerel turnuvalar ile başladın. Sonrasında uluslararası arenada yarışmalara çıkmaya başladın. Senin için nasıl bir fark vardı? İlk uluslararası yarışmalara çıktığında yerel turnuvalardan farklı ya da zor olan kısımlar neydi?

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Özellikle uluslararası turnuvalarda Türkiye adına dövüşmek ayrıca bir motivasyon oluyor.

Bundan sonrası için meydan okuma olarak gördüğün ya da kendine hedef olarak koyduğun şeyleri konuşmak istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatmak istersin?

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk yaşamayı hedefliyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmak için daha çok puan toplamak istiyorum.

Kariyer planlarından bahseder misin? Profesyonel bir ekiple çalışıyor musun? Geleceğe hem sportif hem de kariyer anlamında nasıl hazırlanıyorsun?

Max Potential ekibi ile çalışıyorum. Süreç boyunca her zaman bizim için en iyisi düşünülüyor. Böyle profesyonel bir ekiple çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.