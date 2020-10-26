MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMilli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu
GeriDiğer Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile çevrim içi düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş altı erkekler kategorisinde milli sporcu Işık Can, ikinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç uluslararası ustası unvanına sahip Işık Can, şampiyonada aldığı 7 puanla ikincilik elde etti.

Şampiyonada, 17 yaş kızlar kategorisinin finalinde mücadele eden Nil Öztürk ise turnuvayı 4,5 puanla 20. sırada tamamladı.

Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında ikinci oldu

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle