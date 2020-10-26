Milli sporcu Işık Can, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç uluslararası ustası unvanına sahip Işık Can, şampiyonada aldığı 7 puanla ikincilik elde etti.



Şampiyonada, 17 yaş kızlar kategorisinin finalinde mücadele eden Nil Öztürk ise turnuvayı 4,5 puanla 20. sırada tamamladı.

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