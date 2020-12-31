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Haber Giriş: 31.12.2020 - 22:08 | Son Güncelleme:

Milli sporcu Emre Sakçı'ya "Yılın çıkış yapan yüzücüsü" ödülü

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Milli sporcu Emre Sakçı'ya "Yılın çıkış yapan yüzücüsü" ödülü
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Uluslararası Yüzme Ligi'nde gösterdiği performansla dikkati çeken milli sporcu Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" seçildi.

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri sahiplerini buluyor.

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü.

2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.

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