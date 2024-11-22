Milli sporcu Elif Sude Akgül'den altın madalya!

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Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı ve ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Şampiyona yarın sona erecek.