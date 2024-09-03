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Milli sporcu Aysel Önder'den dünya ve paralimpik rekoru

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#Spor#Aysel Önder#Paris 2024 Paralimpik Oyunları
Milli sporcu Aysel Önderden dünya ve paralimpik rekoru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 00:04

Para atletizmde kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli atlet Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak adını finale yazdırdı.

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak final bileti aldı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.

Milli sporcu Aysel, 54.96'lık derecesiyle birinci gelip yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye aitti. Paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.

Aysel Önder'in final müsabakası yarın TSİ 20.08'te başlayacak.

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#Spor#Aysel Önder#Paris 2024 Paralimpik Oyunları

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