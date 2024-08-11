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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris'te 6. oldu

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#Paris 2024#İlke Özyüksel Mihrioğlu#Pentatlon
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Pariste 6. oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 14:16

Modern pentatlonda mücadele eden milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu, Olimpiyat Oyunları'nı 6. sırada tamamladı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda kadınlar modern pentatlonun finali yapıldı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabında topladığı 1420 puanla oyunları 6. sırada bitirdi.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Pariste 6. oldu

Bu disiplinde Macar Michelle Gulyas, 1461 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong 1441 puanla bronz madalya elde etti.

İlke Özyüksel Mihrioğlu Rio 2016'da 35'inci, Tokyo 2020'de ise 5'inci olmuştu.

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#Paris 2024#İlke Özyüksel Mihrioğlu#Pentatlon

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