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Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu!

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#Avrupa#Defne Kurt#Dünya
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 23:44

Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı.

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2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

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Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu

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Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

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#Avrupa#Defne Kurt#Dünya

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