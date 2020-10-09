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Haber Giriş: 09.10.2020 - 19:14 | Son Güncelleme:

Milli para triatloncu Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

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Milli para triatloncu Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele edecek
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Milli para triatloncu Uğurcan Özer, yarın Portekiz'de başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan Özer'in 8 ülkeden toplam 10 sporcunun yer alacağı PTS5 kategorisinde yarışacağı ifade edildi.

Milli sporcunun yarışının yarın TSİ 12.30'da başlayacağı aktarıldı.

Para triatlonda yapılan 5 ulusal ve 1 uluslararası yarışa katılan Uğurcan'a, milli takım antrenörü Mert Onaran'ın eşlik edeceği kaydedildi.

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