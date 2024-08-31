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Milli para tekvandocular, Paris 2024'ü 5 madalyayla tamamladı

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#Paralimpik Oyunları#Paris 2024#Para Tekvando
Milli para tekvandocular, Paris 2024ü 5 madalyayla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 13:54

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında Türkiye, 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamladı.

Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024'ten önce para tekvandoda birer gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, oyunları 5 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

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#Paralimpik Oyunları#Paris 2024#Para Tekvando

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