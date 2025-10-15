×
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, dünya şampiyonu oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 20:26

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.

