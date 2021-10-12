Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'da altın madalya kazandı

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Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Bayraktar, tekerlekli sandalye dans sporu yarışmasında tek erkekler serbest stil kategorisinde birincilik elde etti.

Türkiye'nin Dünya Şampiyonası öncesi 7 sporcu ile yer aldığı son kota yarışmasında millilerin tümü kota aldı.

Turnuvada, milli sporcular Nezihe Koçak Ünal/Abdül Kadir Ünal klas 1 duo latin kategorisinde ikincilik elde etti. Hüseyin Ayyıldız ise serbest stilde 7. olurken, Yeliz Güllü serbest stilde 12. olarak Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.