Milli oyuncuların piyasa değerleri EURO 2024’te uçuşa geçti! Arsenal, Dortmund, Manchester United sırada bekliyor

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EURO 2024’ün en iyi sol bekine aday gösterilen Ferdi Kadıoğlu için, “Hem savunmada hem hücumda müthiş performans sergiledi” diyen İngiliz otoriteler, Barış Alper Yılmaz’ı, “Hollanda defansındaki Van Dijk ve De Vrij’e bir an bile huzur vermedi” sözleriyle övdü. İspanyol medyası da dikkatle takip ettiği Arda Güler için, “Ne büyük bir yetenek! Dahiyane bir oyun zekasına sahip” yorumunu yapıp, gelecek sezon Real Madrid’de sürekli oynaması gerektiğini vurguladı.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek elenirken, çok sayıda oyuncumuz performanslarıyla turnuvaya damga vurdu. Avrupa medyası, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz’ı öne çıkarıp, övgüler yağdırdı. Özellikle İngiliz ve İspanyol futbol yorumcuları, üç oyuncunun sahip oldukları yetenek ve performanslarıyla Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olmaları gerektiğini vurguladı.

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FERDİ SOL KANADIN HAKİMİ

5 maçın tamamında 90’ar dakika oynayan Ferdi, turnuvanın en iyi sol bekine aday gösteriliyor. İleriye doğru sürekli bir tehdit oluşturması ve savunma görevlerini ihmal etmemesi ile mevkisinin açık ara en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor. İngiliz otoriteler Ferdi için şu değerlendirmeyi yaptı: “Büyük bir cevher. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada müthiş bir performans sergiledi. Bu formuyla, 5 büyük ligden bir kulübe transfer olacaktır.

ARDA NE BÜYÜK BİR YETENEK!

Turnuvada gözlerin üzerimize çevrilmesinin en önemli sebeplerinden biri Real Madrid forması giyen Arda Güler’di. Gürcistan’a attığı süper gol ve yaptığı 2 asistle futboluna methiyeler dizilen 19 yaşındaki yıldız için Hollanda maçından sonra yapılan yorumlar şöyle: “Ne büyük bir yetenek! Sağda başladı ama oyunu istediği yere sürükledi. İlk golde zayıf ayağıyla parlak bir orta yaparken, ikinci yarıda serbest vuruşta direğe takıldı. Bu çocuk için sınır gökyüzü.”

EURO 2024’TE DAHA DA BÜYÜDÜ

Arda’nın EURO 2024’teki her maçını dikkatle takip eden İspanyol futbol otoriteleri ise, genç oyuncunun yeteneklerine büyük hayranlık duyduklarını açıkça ifade ediyor: “Arda’nın dahiyane oyun zekası Türkiye’nin dengeyi bozan taraf olmasını sağladı. Depay ona boğa gibi girmek istedi ancak Arda bu sertliğe çok şık bir dokunuş ve bacak arası çalımla karşılık verdi. Ne kadar çok oynarsa, performansının o kadar büyüdüğünü görüyoruz. Bu yüzden sürekliliği olması gerekiyor.“

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BARIŞ ALPER RAKiPLERiNE HiÇ HUZUR VERMEDi

İngiliz medyası, Virgil Van Dijk’in de forma giydiği Hollanda’nın savunma üçlüsüne bitmek bilmeyen enerjisiyle kök söktüren Barış Alper Yılmaz’ın enerjisine dikkat çekti. Genç oyuncunun Hollanda maçındaki performansıyla ilgili yapılan yorumlarda, “Avusturya’ya karşı kanatta ama burada ortadan başladı. Hollandalı defans oyuncuları Virgil Van Dijk veya Stefan De Vrij’e bir an bile huzur vermedi. Bu çocuğun enerjisi hiç bitmiyor. Kaybeden tarafta olduğu için çok şanssız” denildi.

FERDİ KADIOĞLU: DORTMUND VE ARSENAL iSTiYOR

Şu an 40 milyon Euro’dan daha az bir bedelle transferi mümkün gözükmüyor. Dortmund ve Arsenal en ciddi iki taliplisi. Manchester United ve Manchester City de son dönemde Ferdi ismiyle yan yana gelmeye başladı. Avrupa’nın 5 büyük liginden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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ARDA GÜLER: TAKIMIMIZIN EN PAHALI OYUNCUSU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti bu turnuva ile Arda Güler konusunda bir kez daha kafa karışıklığı yaşayacağa benziyor. Yeni sezonda ilk 11 oyuncusu mu olacak yoksa kulübedeki ilk tercih mi, merak konusu. Ama Manchester United cephesi, olası bir kiralama durumunda ilk sırada bekliyor. EURO 2024 öncesi piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen19 yaşındaki Arda için şimdilerde konuşulan rakamlar 55 milyon Euro bandında.

BARIŞ ALPER YILMAZ: MANCHESTER UNiTED PEŞiNDE

Dünyanın en iyi defans oyuncularından Hollandalı Van Dijk karşısındaki performansı, elit kulüplerin radarına takılmasını sağladı. Manchester United ve Brighton, ilgilenen kulüplerden bazıları. 24 yaşındaki futbolcu şimdiden değerini 25 milyon Euro’ya çıkarmış durumda.

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MERT MÜLDÜR: SÜPER GOLÜ VE MÜCADELESiYLE TAM NOT ALDI

Turnuvanın en güzel gollerinden birini atmakla kalmadı, mücadelesiyle en çok öne çıkan isimlerden biri oldu Savunmadaki görevini başarıyla yerine getiren Mert, hücuma da büyük katkı yaptı. Fenerbahçe’deki iyi sezonunu milli takımla taçlandırarak, değerini 15 milyon Euro’ya çıkardı. Sezon boyu onunla ilgilenen Fransız ve İtalyan kulüpleri artık daha fazlasını ödemek zorunda.

MERİH DEMİRAL: YENiDEN AVRUPA’YA GiDEBiLiR

Onun hikayesi pek çok oyuncuya örnek olacak cinsten. Fenerbahçe’de beklemek yerine Portekiz’e gidip orada kendini ispat eden, Juventus ve Atalanta’da oynayan Merih bugüne kadar bonservisine en çok para ödenen (70 milyon Euro) Türk futbolcusu. Turnuvadaki performansı, 20 milyon Euro değer biçilen Merih’in Avrupa’ya yeniden merhaba deme şansı olabilir.