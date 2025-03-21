Milli oyuncuların performansı, Fenerbahçe'de mutluluk yarattı!

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Fenerbahçe'de A Milli Takım’a giden futbolcuların Macaristan karşısındaki performansı teknik heyeti sevindirdi.
· Oğuz Aydın, Ay yıldızlı forma ile ilk kez resmi maçında performansını 2 asistle taçlandırdı.
· Kaan Ayhan’ın sakatlanmasının ardından 27. dakikada oyuna giren Mert Müldür dinamizmi ve çalışkanlığı ile alkış aldı.
· İrfan Can Kahveci 72. dakikada oyuna dahil olup şık bir gole imza atmayı başardı.
· İsmail Yüksek de 72’de Orkun’un yerine girerken orta sahada rakibi bozan isimlerden biri oldu.