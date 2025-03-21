Milli oyuncuların performansı, Fenerbahçe'de mutluluk yarattı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de A Milli Takım’a giden futbolcuların Macaristan karşısındaki performansı teknik heyeti sevindirdi.

· Oğuz Aydın, Ay yıldızlı forma ile ilk kez resmi maçında performansını 2 asistle taçlandırdı.

· Kaan Ayhan’ın sakatlanmasının ardından 27. dakikada oyuna giren Mert Müldür dinamizmi ve çalışkanlığı ile alkış aldı.

Gözden Kaçmasın İtalyanların Sebastian Szymanski yarışı! Devleri peşine taktı Haberi görüntüle

· İrfan Can Kahveci 72. dakikada oyuna dahil olup şık bir gole imza atmayı başardı.

· İsmail Yüksek de 72’de Orkun’un yerine girerken orta sahada rakibi bozan isimlerden biri oldu.