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Milli oyuncuların performansı, Fenerbahçe'de mutluluk yarattı!

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#Fenerbahçe#Milli Takım#İsmail Yüksek
Milli oyuncuların performansı, Fenerbahçede mutluluk yarattı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette forma giyen Fenerbahçeli oyuncuların performansı, teknik heyeti sevindirdi.

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Fenerbahçe'de A Milli Takım’a giden futbolcuların Macaristan karşısındaki performansı teknik heyeti sevindirdi.

· Oğuz Aydın, Ay yıldızlı forma ile ilk kez resmi maçında performansını 2 asistle taçlandırdı.

· Kaan Ayhan’ın sakatlanmasının ardından 27. dakikada oyuna giren Mert Müldür dinamizmi ve çalışkanlığı ile alkış aldı.

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· İrfan Can Kahveci 72. dakikada oyuna dahil olup şık bir gole imza atmayı başardı.

· İsmail Yüksek de 72’de Orkun’un yerine girerken orta sahada rakibi bozan isimlerden biri oldu.

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#Fenerbahçe#Milli Takım#İsmail Yüksek

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