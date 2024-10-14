Milli oyunculardan örnek davranış

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Uluslar Ligi'nde İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda 3 isimden örnek bir davranış geldi.
A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi seremonide montlarını İzlandalı çocuklara verdi.
Milli futbolcularımızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, montlarını İzlandalı çocuklara giydirdi. ❤️— Spor Arena (@sporarena) October 14, 2024
🎥 @burakakin_ pic.twitter.com/r7QlbkHpol