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Milli oyunculardan örnek davranış

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#A Milli Takım#İzlanda#Uluslar Ligi
Milli oyunculardan örnek davranış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 22:32

Uluslar B Ligi 4 Grup'ta İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Takım'da 3 yıldız örnek bir davranışta bulundu.

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Uluslar Ligi'nde İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda 3 isimden örnek bir davranış geldi.

A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, maç öncesi seremonide montlarını İzlandalı çocuklara verdi.

Milli futbolcularımızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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#A Milli Takım#İzlanda#Uluslar Ligi

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