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Milli oyunculardan mesaj: Hikaye burada bitmedi, daha güçlü döneceğiz

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#A Milli Takım#Euro2024#Avrupa Şampiyonası
Milli oyunculardan mesaj: Hikaye burada bitmedi, daha güçlü döneceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Ay yıldızlı futbolcular duygu dolu ve gelecek için iddialı mesajlar yayımladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, “Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmak” derken, Salih Özcan, “Milli takımın hikayesi burada bitmedi. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz” ifadesini kullandı.

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EURO 2024’e çeyrek finalde veda eden A Milli Takım’ın futbolcuları, sosyal medyadan duygu dolu mesajlar yayımladı...

HAKAN: NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE

Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da bu hayallerimiz son buldu. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk’üm diyene.

SAMET: BURUK BiR MUTLULUK

EURO 2024 maalesef bizim için sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, performansımızı bu kadar ileriye taşıyamazdık.

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ABDÜLKERiM: EN iYiSiNi YAPTIK

EURO 2024’te çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizlere olan inancını kaybetmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler.

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MERT MÜLDÜR: ÇOK ÇABALADIK

Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık ama maalesef buraya kadarmış. Yarınlara umutla bakıyoruz çünkü dün üzüldük, bugün o üzüntülerimizden ders alıp Türk futboluna istikrarı getirmek için çok çalışacağız.

FERDi: GURUR DUYUYORUM

Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup ay yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler.

SALiH: GURUR VERiCi BiR VAZiFE

Türk Milli Takımı’nın formasını giymek, şanlı bayrağımızı göğsümde taşımak gurur ve vazifedir. İnandık, bir olduk, her engele rağmen tek yürek olup finale, şampiyonluğa oynadık. Milli takımın hikayesi burada bitmemektedir. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz.

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#A Milli Takım#Euro2024#Avrupa Şampiyonası

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