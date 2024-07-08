Milli oyunculardan mesaj: Hikaye burada bitmedi, daha güçlü döneceğiz

Güncelleme Tarihi:
EURO 2024’e çeyrek finalde veda eden A Milli Takım’ın futbolcuları, sosyal medyadan duygu dolu mesajlar yayımladı...
HAKAN: NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE
Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da bu hayallerimiz son buldu. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk’üm diyene.
SAMET: BURUK BiR MUTLULUK
EURO 2024 maalesef bizim için sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, performansımızı bu kadar ileriye taşıyamazdık.
ABDÜLKERiM: EN iYiSiNi YAPTIK
EURO 2024’te çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizlere olan inancını kaybetmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler.
MERT MÜLDÜR: ÇOK ÇABALADIK
Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık ama maalesef buraya kadarmış. Yarınlara umutla bakıyoruz çünkü dün üzüldük, bugün o üzüntülerimizden ders alıp Türk futboluna istikrarı getirmek için çok çalışacağız.
FERDi: GURUR DUYUYORUM
Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup ay yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler.
SALiH: GURUR VERiCi BiR VAZiFE
Türk Milli Takımı’nın formasını giymek, şanlı bayrağımızı göğsümde taşımak gurur ve vazifedir. İnandık, bir olduk, her engele rağmen tek yürek olup finale, şampiyonluğa oynadık. Milli takımın hikayesi burada bitmemektedir. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz.