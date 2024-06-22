Milli oyuncular, Portekiz yenilgisini yorumladı: Kendi hatalarımız nedeniyle golleri yedik

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Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da oyuncular Yunus Akgün, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü açıklamalar yaptı.

Bir şeyin bitmediğini ve son maçı kazanmak istediklerini söyleyen Yunus Akgün "Üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Pozisyonlar da yakaladık. Ancak zaman zaman istediklerimizi yapamadık. Şimdi bu maçı unutmak zorundayız. Bir şey bitmiş değil. Her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.

Ders çıkarmaları gerektiğini kaydeden İsmail Yüksek, "Üzücü bir mağlubiyet. Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İyi hazırlanmıştık. Büyük bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Kendi hatalarımızdan kaynaklanan goller yedik. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Ancak şansımız sürüyor. Hedefimiz gruptan çıkmak." şeklinde konuştu.

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Oyun planlarına yüzde 100 sadık kalamadıklarını kaydeden Orkun Kökçü, "Portekiz'in çok güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyorduk. Bunu biliyorum çünkü Benfica'da oynuyorum ve çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bunun zor bir maç olacağını biliyorduk, onlar daha iyiydi ve biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir planımız vardı ve bu plana yüzde 100 sadık olmadığımızı düşünüyorum, Portekiz oyunun büyük bölümünde hakimiyetini sürdürdü. Şampiyonluğu kazanacak çok güçlü başka takımlar da var ama Portekiz, Euro 2024'ü kazanmak için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.