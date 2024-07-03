Milli oyuncular Avusturya zaferi sonrası konuştu: Ne mutlu Türk'üm diye!

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A Milli Takım'da Avusturya'ya karşı takımımızın iki golünü atan Merih Demiral, İsmail Yüksek, Mert Günok, Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok gururlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Ne mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek.'' diye konuştu.

Mert Günok'un son dakikada kurtardığı topla da ilgili konuşan Merih Demiral, ''Mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun." dedi.

İSMAİL YÜKSEK: RÖVANŞI ALDIK

Hazırlık maçında alınan 6 gollü mağlubiyetin rövanşının alındığını kaydeden İsmail Yüksek: "Açık konuşmak gerekirse maçtan önce herkes favori olarak Avusturya'yı görüyordu. Geçen maçtan sonra onlardan alacağımız bir rövanş vardı demiştim. Maça öyle hazırlandık. Verdiğimiz mücadeleyi herkes gördü. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu jenerasyona bu yakışırdı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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MERT GÜNOK: DAHA YOLUMUZ UZUN

A Milli Takım'da yaptığı harika kurtarışlarla turun gelmesinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

KAAN AYHAN: FAVORİ GÖRÜLMELERİ BİZİ RAHATLATTI

Avusturya'nın favori görülmesinin kendilerini rahatlattığını söyleyen Kaan Ayhan, "Oyuncu profili olarak orta sahada daha iyiyim. Bence özgüvenimizde yükselme oldu. Tüm sevgiye rağmen ülke olarak futbolda baskılı bir toplumuz. Kendimize bazen gereksiz baskı yapıyoruz. Grubu geçerek o baskıyı biraz atmıştık. Avusturya'nın favori görülmesi bizi biraz daha rahatlattı. 6-1'lik maçın da rövanşı oldu." açıklamasını yaptı.

FERDİ KADIOĞLU: ÖZEL BİR MAÇ OLACAK

Ferdi Kadıoğlu, 6-1'lik maçın rövanşını aldıklarını söyleyerek, "İnanılmaz mutluyum. Çok azimle mücadele ettik ve çeyrek finale çıkmayı hak ettik. 6-1'in rövanşıydı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Mert Günok'un kurtarışı harikaydı. Bütün takım harikaydı. Çeyrek finali çıkmayı hak ettik. İnanılmaz bir maçtı. Çok mutluyum.'' dedi.

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Hollanda maçının kendisi için özel olacağını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, ''Bizim için büyük bir rövanştı. Gidebildiğimiz kadar gitmek istediğimizi söyledik kendi aramızda. Devre arasında da değerlendirmelerde bulunduk. Hollanda maçı da benim için çok özel olacak. Orada doğdum ve büyüdüm ama onları yenmeyi istiyoruz.'' şeklinde konuştu.