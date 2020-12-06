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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:38 | Son Güncelleme:

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer

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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışlarında zafere ulaştı.

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, pole pozisyonunda başladığı iki yarışta da damalı bayrağın altından ilk sırada geçti.

Milli sporcu, böylece Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinde iki birincilik elde etmiş oldu.

Formula 1'in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen yarışa özel davet alarak katılan Ayhancan Güven, dün ve bugünkü yarışlarda hatasız sürüşlere imza atarak podyumun zirvesinde yer aldı

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