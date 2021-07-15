MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriMilli okçu Yiğit Caner Aydın, Çekya'da şampiyon oldu
GeriTokyo2020 Milli okçu Yiğit Caner Aydın, Çekya'da şampiyon oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Milli okçu Yiğit Caner Aydın, Çekya'da şampiyon oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli okçu Yiğit Caner Aydın, Çekya'da şampiyon oldu

Yiğit Caner Aydın, Çekya'nın Nove Mesto şehrinde düzenlenen dünya sıralaması turnuvasında W1 erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Para Okçuluk Milli Takım sporcusu Yiğit Caner Aydın, Çekya'nın Nove Mesto şehrinde düzenlenen dünya sıralaması turnuvasında W1 erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

W1 klasmanında yarışan sporcuların gövde dengesinde ve ellerinde hareket kaybı bulunurken, 24 sporcunun yer aldığı klasmanda sıralama atışlarını 3'üncü sırada bitiren Yiğit Caner Aydın, ilk maçında İngiliz rakibi Martin Saych'i 142-123, çeyrek final maçında Güney Koreli rakibi Koo Dong Sub'u 143-132 ve yarı finalde Çek rakibi Karel Davidek'i 138-121 yenerek finale yükseldi. Finalde Macar sporcu Gaspar Tamas ile eşleşen milli sporcumuz 141-139 üstünlük sağlayarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Bu sonucun ardından Yiğit Caner Aydın aldığı 80 puanla dünya sıralamasında 3'üncülükteki yerini korumuş oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi