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Milli okçu Mete Gazoz, hedef büyüttü! "Hedefim 4-5 altın madalya"

#Mete Gazoz#Okçuluk#2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli okçu Mete Gazoz, hedef büyüttü Hedefim 4-5 altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, hedefinin olimpiyatlarda 4-5 altın madalya almak olduğunu söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.

Organizasyonda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altın madalya kazandığından dolayı Tokyo Olimpiyatları’nı çok iyi hatırladığını ifade eden Gazoz, “Birinci olduğum için Tokyo bana çok iyi şeyler hatırlatıyor. Benim dışımda herkes için tüm Türk halkı için çok güzel şeyler hatırlatıyor. Çok güzel bir anı oldu. Hem bu spor kültürünü çok daha küçük yaştaki çocuklara aktarabilmek için çok güzel bir turnuva oldu. Bütün herkesin bir buçuk hafta boyunca takip ettiği güzel bir andı. Benim için de çok güzeldi. Diğer herkes için de çok güzel geçmiştir” şeklinde konuştu.

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“Güzel bir gece olacağını düşünüyorum”

Düzenlenen gece ile ilgili de konuşan Mete Gazoz, “Bu gece çok güzel oldu. Çünkü normalde biz sporcu olarak Türk kafilesindeki sporcular olarak çok sık bir arada olma şansımız olmuyor. Her sporun kendi takvimi ve programı birbirinden çok farklı. Sadece böyle turnuvalardan turnuvalara birlikte olabiliyorduk. Şimdi tarihi bir başarıdan sonra tekrar hep birlikte burada toplanmak, o zamanları konuşmak tekrara birbirimize söylemek daha sonrası için de konuşmak çok güzel. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Hedefim 4-5 altın madalya”

“Hedeflerinin sorulması üzerine Gazoz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
“Bir altın daha. Biraz daha böyle aç gözlü olmak lazım. Aslında aç gözlü güzel bir şey değil ama madalya konusunda güzel bir şey. Şimdi bir tane altın aldık evet ama bir sonraki olimpiyatlara çok daha kısa zaman kaldı. Hazırlanmak için çok daha kısa vaktimiz var. Şimdiden 2024’e hazırlanmaya başladık. Bu bir tane olan altın madalyanın sayısını arttıracağız. Benim hedefim de 4 altın madalya, 5 altın madalya.”

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#Mete Gazoz#Okçuluk#2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

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