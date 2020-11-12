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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak!

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Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak!
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağında İspanya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek şampiyonada ilk senesini geçiren Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, ilk onda yer almaya çalışacak.

Organizasyonun yarın serbest antrenmanlarla start alacak yarışları, 14 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek.

15 Kasım Pazar günü (TSİ) 13.00'te ise "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" yarışı başlayacak.

 

Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, İspanyada piste çıkacak

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