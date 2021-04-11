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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 22:31 | Son Güncelleme:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 testi yine pozitif çıktı

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 testi yine pozitif çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yine pozitif çıktığı bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nun yeniden yapılan Kovid-19 PCR testinin de pozitif çıktığı, 13 Nisan Salı günü tekrar test yapılacak milli sporcunun İspanya’da karantinada olduğu belirtildi.

Milli sporcu, 12-13 Nisan tarihlerinde Aragon Pisti'ndeki resmi sezon testinde yer alamayacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlunun Kovid-19 testi yine pozitif çıktı

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