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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı." denildi.

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