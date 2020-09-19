MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu
GeriMotor Sporları Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA Spor
Haber Giriş: 19.09.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu
Abone Olgoogle-news

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki yarışı 6. sırada bitirdi.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılan yarışta ilk çizgiden start alan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda takım arkadaşı Van der Mark'ın sıkıştırması ile gerilere düştü.

Mücadeleyi uzun süre 7. sırada götüren milli sporcu Toprak, son turda İtalyan Ruben Rinaldi'yi geçerek yarışı 6. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirve mücadelesi veren Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, ardından da TSİ 16.00'da etabın ikinci yarışında start alacak.

- Deniz Öncü 13. sırada

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın sekizinci ayağının sıralamaları San Marino'nun Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde yapıldı.
Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü ise 13. sırada yer aldı. Şampiyonanın sekizinci ayağı yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle