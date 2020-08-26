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Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Milli motosikletçi Deniz Öncü'den sevindirici haber!

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Milli motosikletçi Deniz Öncü'den sevindirici haber!
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Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yapan milli motosikletçi Deniz Öncü'nün, Türkiye'ye döndükten sonra tekrar sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Deniz Öncü, Avusturya yarışında yaşadığı kaza sonrası Türkiye'de sağlık kontrollerinden geçti. Genç sporcumuzun sağlık durumu iyi." ifadeleri kullanıldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında Avusturya'da takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yapmıştı.

 

Milli motosikletçi Deniz Öncüden sevindirici haber

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