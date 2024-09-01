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Milli motosikletçi Deniz Öncü'den bir ilk! Moto2 kariyerinde...

Güncelleme Tarihi:

#Moto2#Deniz Öncü#Kenan Sofuoğlu
Milli motosikletçi Deniz Öncüden bir ilk Moto2 kariyerinde...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 15:44

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ayağında 3. oldu. Deniz, 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu

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Moto2'de sezonun 12. yarışı, Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı. 21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.

Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncüden bir ilk Moto2 kariyerinde...

CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.

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#Moto2#Deniz Öncü#Kenan Sofuoğlu

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