Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'deki ikinci yarışta ikinci oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan...Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan...#Trabzonspor
Covid-19da son durum belli oldu Vaka sayısında umutlandıran düşüşCovid-19'da son durum belli oldu! Vaka sayısında umutlandıran düşüş#Koronavirüs
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Trabzonspor zirveyi Fenerbahçeden 3 golle aldıTrabzonspor zirveyi Fenerbahçe'den 3 golle aldı#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ali Koçtan zehir zemberek açıklama Resmen bizi katlettilerAli Koç'tan zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"#Fenerbahçe
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalana tepki varFenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var#Fenerbahçe
Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...#Süleyman Soylu
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Tamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendiTamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendi#Adil Karaismailoğlu
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'deki ikinci yarışta ikinci oldu

#Can Öncü#Dünya Supersport#Arjantin
Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantindeki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 11. ayağında gerçekleştirilen ikinci yarışta ikinci oldu.

Haberin Devamı

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, Arjantin'de 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'ndeki ikinci yarışta mücadele etti.

Can Öncü, yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek, kariyerinin en iyi derecesini elde etti ve bu yıl 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, bir başka Yamaha pilotu Dominique Aegerter ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuca göre Dominique Aegerter, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun Endonezya'daki son ayak yarışları öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Öncü#Dünya Supersport#Arjantin

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA