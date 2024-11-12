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Milli mesai sakatlık sorunlarıyla başladı

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#A Milli Futbol Takımı#Uluslar Ligi#Futbol
Milli mesai sakatlık sorunlarıyla başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

UEFA Uluslar B Ligi’nde cumartesi günü Kayseri’de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

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Riva Tesisleri’ndeki antrenmana seyahat programı dolayısıyla; Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül katılmadı.

ÇAĞLAR 3 HAFTA YOK

Fenerbahçe-Sivas maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkarıldı. Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu ve Emirhan Topçu çeşitli sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle antrenmanda yer almadı. Sakatlanan Ferdi’nin de 1 ay sahalardan uzak kalabileceği, ameliyat olursa bunun iki aya çıkabileceği öğrenildi.

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#A Milli Futbol Takımı#Uluslar Ligi#Futbol

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