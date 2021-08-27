Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman oynanacak?

Milli maçlar ne zaman oynanacağı ile merak ediliyor. Türkiye'nin maçları hakkında bilgi almak isteyen pek çok futbolsever, FIFA'nın yayımladığı mücadele fikstürüne odaklandı. Peki, milli maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

01 Eylül 2021 21:45 Türkiye v Karadağ

04 Eylül 2021 21:45 Cebelitarık v Türkiye

07 Eylül 2021 21:45 Hollanda v Türkiye

08 Ekim 2021 21:45 Türkiye v Norveç

11 Ekim 2021 21:45 Letonya v Türkiye

13 Ekim 2021 20:00 Türkiye v Cebelitarık

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:



Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)



Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)



Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)



Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)