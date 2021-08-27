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Spor Arena
Haber Giriş: 27.08.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman oynanacak?

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Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman oynanacak?

Milli maçlar için geri sayım başladı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında G Grubunda mücadele edeceği karşılaşmaların tarihi belli oldu. Aday kadroyu açıklayan Teknik Direktör Şenol Güneş, kampta yer alacak oyuncuların ismini açıkladı. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye'nin maçları hakkında detaylı bilgiler

Milli maçlar ne zaman oynanacağı ile merak ediliyor. Türkiye'nin maçları hakkında bilgi almak isteyen pek çok futbolsever, FIFA'nın yayımladığı mücadele fikstürüne odaklandı. Peki, milli maçları ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

01 Eylül 202121:45 TürkiyevKaradağ
04 Eylül 202121:45 CebelitarıkvTürkiye
07 Eylül 202121:45 HollandavTürkiye
08 Ekim 202121:45 TürkiyevNorveç
11 Ekim 202121:45 LetonyavTürkiye
13 Ekim 202120:00 TürkiyevCebelitarık

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)

 

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