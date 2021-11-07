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Milli maçlar ne zaman? İşte Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri

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Milli maçlar ne zaman İşte Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri

Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların hazırlıklarına 8 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak. Futbolseverlerin gözü ise maç tarihlerinde. Peki, Milli maçlar ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçlar için ilk antrenmanı gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı takımda aday kadroda yer alan futbolcular, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım, ilk antrenmanını 8 Kasım'da yapacak. İşte, Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre ay-yıldızlı takım; 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

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Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

 

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