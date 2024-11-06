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Milli maçın stadı değişti! TFF yeni stadyumu açıkladı

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi
Milli maçın stadı değişti TFF yeni stadyumu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 18:37

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın Podgorica Şehir Stadyumu'ndan Nikşiç Şehir Stadyumu'na alındığını açıkladı.

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi

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