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Milli maçı izlerken parmağı koptu

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#Euro2024#A Milli Takım#Çekya
Milli maçı izlerken parmağı koptu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 01:09

Zonguldak'ta A Milli Takım'ın Euro 2024'teki Çekya maçını izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu.

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Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.
İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Milli maçı izlerken parmağı koptu

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#Euro2024#A Milli Takım#Çekya

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