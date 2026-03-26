Milli maça özel koreografi: 'Aynı ruh, aynı hava!'

#Türkiye-Romanya#A Milli Futbol Takımı#Dolmabahçe
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 20:16

Türkiye-Romanya maçı öncesinde Beşiktaş Park tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynarken, tribünler tamamen doldu.

Tribünlerde bu maça özel koreografi yapıldı. 'Aynı ruh, aynı hava' pankartlarıyla birlikte 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosu ile şimdiki milli futbolcuların yer aldığı iki ayrı görsel yapıldı.

Koreografi gerçekleştirilirken de statta şarkıcı Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı çaldı.

