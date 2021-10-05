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Milli maç ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

#Türkiye#Norveç#Milli Maç
Milli maç ne zaman Türkiye Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta

Milli maç ne zaman sorusu, Türkiye Norveç maçı kapsamında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu, 3 Ekim Pazar günü bir araya gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Türkiye Norveç maçı A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki puan durumunda kritik bir öneme sahip olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BİLET FİYATLARI

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

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DİĞER MAÇ LETONYA İLE

Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te oynanacak.

A Milli Takım kafilesi, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Riga'ya gidecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Pazar günü Daugava Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise TSİ 19.30'da bu statta yapılacak.

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#Türkiye#Norveç#Milli Maç