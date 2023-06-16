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Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? İşte milli maçın 11'leri ve canlı yayın bilgisi

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#Letonya#Türkiye#Milli Maç
Letonya Türkiye maçı ne zaman Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi İşte milli maçın 11leri ve canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 20:30

Letonya Türkiye milli maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Milli maç için geri sayım başladı. Letonya Türkiye maçı ile Euro 2024 D Grubu Elemelerinde 3'üncü Hafta mücadelesi gerçekleşecek. Grupta 3 puan ile 3'üncü sırada yer alan Türkiye, galibiyet elde etmesi halinde üst sıralarda konumlanma şansını yakalayacak. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala A Milli Takım'ın ve Letonya'nın muhtemel 11 kadrosu belli oldu. Gözler şimdi Türkiye milli maçı canlı yayın ve kanal bilgisinde. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye milli maçı şifresiz mi canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bilgiler.

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Letonya Türkiye maçı ile milli mücadele devam ediyor. Türkiye'nin kariyerinde 9'uncu kez karşı karşıya geleceği Letonya maçı, gruptaki konumu için kritik bir öneme sahip olacak. Daha önce Letonya karşısından 5 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılan Türkiye, bu karşılaşmadan da galibiyet alarak galibiyet sayısını 3'e çıkarmayı amaçlayacak. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Euro 2024 D Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Letonya, Türkiye'yi konuk edecek. 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis

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TürkiyeMert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir

 

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#Letonya#Türkiye#Milli Maç

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