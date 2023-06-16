Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? İşte milli maçın 11'leri ve canlı yayın bilgisi

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Letonya Türkiye maçı ile milli mücadele devam ediyor. Türkiye'nin kariyerinde 9'uncu kez karşı karşıya geleceği Letonya maçı, gruptaki konumu için kritik bir öneme sahip olacak. Daha önce Letonya karşısından 5 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılan Türkiye, bu karşılaşmadan da galibiyet alarak galibiyet sayısını 3'e çıkarmayı amaçlayacak. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar
LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Euro 2024 D Grubu 3'üncü Hafta mücadelesinde Letonya, Türkiye'yi konuk edecek. 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER
Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir