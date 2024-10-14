MİLLİ MAÇ (İzlanda - Türkiye) CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! İzlanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İzlanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken başta belirtilen sorunun cevabı ise en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Karşılaşma heyecanı sürerken Arge Hareide ve Mincenzo Montella'nın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saati de netleşti. Peki, İzlanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İzlanda Türkiye milli maç canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili ayrıntılar...

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzlanda'nın Başkenti Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak maç, saat 21.45’te başlayacak. Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak’ın yöneteceği karşılaşma, TV8’den yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Bertuğ Yıldırım

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Traustason, Gudjohnsen, Sigurdsson, Oskarsson

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

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Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

ÜÇ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

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Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

İZLANDA'DA 7 MAÇTA KÖTÜ TABLO

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi.

Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.