Canlı anlatım: Galler Türkiye maçı

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GALLER 0-0 TÜRKİYE
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galler - Türkiye maçı saat 21.45'te başladı. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı izlenebilir.