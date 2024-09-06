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Canlı anlatım: Galler Türkiye maçı

Güncelleme Tarihi:

#Uefa Uluslar Ligi#Galler#Türkiye
Canlı anlatım: Galler Türkiye maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 21:40

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALLER 0-0 TÜRKİYE

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçı saat 21.45'te başladı. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı izlenebilir.

 

 

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#Uefa Uluslar Ligi#Galler#Türkiye

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