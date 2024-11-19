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MİLLİ MAÇ CANLI YAYIIN 🔴|| Karadağ Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! İşte Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kanalı

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#Karadağ#Türkiye#Milli Maç
MİLLİ MAÇ CANLI YAYIIN 🔴|| Karadağ Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu İşte Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kanalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 08:58

Milli maç canlı yayın kanalı ve saati bu akşam oynanacak Karadağ Türkiye maçı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde sporseveler merak içerisinde maçın saatini ve yayıncı kuruşunu araştırıyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler dahil mücadeleyle ilgili merak edilen ayrıntılar belli oldu. Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Milli Maç canlı yayın kanalı ve saati..

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor. Maç öncesinde heyecan dolu bekleyiş sürerken karşılaşmanın detayları da en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşma öncesi maçın yayıncı kuruluşu ve saati belli oldu. Bilindiği üzere İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi. Peki, Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak Karadağ Türkiye maçı bugün saat 22.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. 

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MİLLİ MAÇ CANLI YAYIIN 🔴|| Karadağ Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu İşte Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kanalı

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Yunus, Kerem, Barış Alper

SON MAÇ TÜRKİYE'NİN

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

İLK MAÇ 2016'DA

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

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#Karadağ#Türkiye#Milli Maç

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