MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM || EURO 2024 Çekya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Milli maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te bugün E ve F grubu maçları oynanacak. F Grubunda ülkemizi temsil eden A Milli Takım ise bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Mücadele öncesi geri sayım sürerken karşılaşmanın saati ve canlı yayın kanalı merak edilip araştırılıyor. Karşılaşmanın saati ve kanalıyla ilgili detaylar netleşirken Ivan Hasek ve Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki, Milli Maç canlı yayın kanalı hangisi? Çekya Türkiye Milli maçı saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ MAÇ (ÇEKYA - TÜRKİYE) SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. 26 Haziran Çarşamba günü yani bugün Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay (Uğurcan), Mert Müldür, Samet, Kaan, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Cenk

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.

- A Milli Takımımız, Çekya'yı mağlup ederse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve adını son 16 turuna yazdıracak.

- Milliler, Çekya ile berabere kalması durumunda yine son 16 turu biletini cebine koyacak.

- Ay-Yıldızlılar'ın Çekya karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyet bile Gürcistan'ın Portekiz karşısında kazanamaması halinde bir üst tura yükselmeye yetecek.