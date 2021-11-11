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Milli maç arası ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Milli maç arası ne zaman bitiyor Süper Lig maçları ne zaman İşte tarih bilgisi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ karşı karşıya gelecek. 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak, 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek?

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Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar nedeni ile Süper Lig'de bu hafta maç oynanmayacak.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı 20 Kasım'da devam edecek. 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak 4 karşılaşma ile hafta başlayacak.

13. haftanın programı ise şöyle;

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

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16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

 

 

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