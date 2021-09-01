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Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman oynanacak?
Milli maç arası ile ligde pek çok takım hazırlıklarına hız vermeye devam ediyor. Dünya Kupası Elemelerinde forma giyen oyuncuların kamplara katılmasının ardından geride kalan pek çok futbolcu kulüpleri ile hazırlıklarını son gaz sürdürüyor. Peki, Milli maç arası ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli maç arası, FIFA'nın yayımladığı fikstüre göre gerçekleşecek. Buna göre milli maçların oynanacağı tarihler şu şekilde olacak;
|01 Eylül 2021
|21:45
|Türkiye
|v
|Karadağ
|04 Eylül 2021
|21:45
|Cebelitarık
|v
|Türkiye
|07 Eylül 2021
|21:45
|Hollanda
|v
|Türkiye
|08 Ekim 2021
|21:45
|Türkiye
|v
|Norveç
|11 Ekim 2021
|21:45
|Letonya
|v
|Türkiye
|13 Ekim 2021
|20:00
|Türkiye
|v
|Cebelitarık
Ligler ise 18 Eylül itibariyle kaldığı yerden devam edecek.