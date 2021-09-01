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Spor Arena
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman oynanacak?

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Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman oynanacak?

Milli maç arası ile ligde pek çok takım hazırlıklarına hız vermeye devam ediyor. Dünya Kupası Elemelerinde forma giyen oyuncuların kamplara katılmasının ardından geride kalan pek çok futbolcu kulüpleri ile hazırlıklarını son gaz sürdürüyor. Peki, Milli maç arası ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Milli maç arası, FIFA'nın yayımladığı fikstüre göre gerçekleşecek. Buna göre milli maçların oynanacağı tarihler şu şekilde olacak;

01 Eylül 202121:45 TürkiyevKaradağ
04 Eylül 202121:45 CebelitarıkvTürkiye
07 Eylül 202121:45 HollandavTürkiye
08 Ekim 202121:45 TürkiyevNorveç
11 Ekim 202121:45 LetonyavTürkiye
13 Ekim 202120:00 TürkiyevCebelitarık

Ligler ise 18 Eylül itibariyle kaldığı yerden devam edecek.

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