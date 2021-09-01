Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman oynanacak?

Milli maç arası, FIFA'nın yayımladığı fikstüre göre gerçekleşecek. Buna göre milli maçların oynanacağı tarihler şu şekilde olacak;

01 Eylül 2021 21:45 Türkiye v Karadağ

04 Eylül 2021 21:45 Cebelitarık v Türkiye

07 Eylül 2021 21:45 Hollanda v Türkiye

08 Ekim 2021 21:45 Türkiye v Norveç

11 Ekim 2021 21:45 Letonya v Türkiye

13 Ekim 2021 20:00 Türkiye v Cebelitarık

Ligler ise 18 Eylül itibariyle kaldığı yerden devam edecek.