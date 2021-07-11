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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay dünya şampiyonu oldu!

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Milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay dünya şampiyonu oldu!

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.

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