Milli kayakçılar, 2020-2021 sezonunda 127 madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Alp disiplininde organize edilen müsabakalarda 25 altın, 22 gümüş, 16 bronz, kayaklı koşuda 8 altın, 9 gümüş, 9 bronz, snowboard da ise 13 altın, 16 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine rağmen bir sezonu daha sorunsuz geçirildiğini belirten TKF Başkanı Ali Oto, sporcuların elde ettiği derecelerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



2018 yılından itibaren her sezon madalya sayısının katlanarak arttığını aktaran Oto, şunları kaydetti:



"Öncelikle sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Böylesine zor bir salgın sürecinde kazanılan madalyalar bizleri mutlu etti. Bizim için kazanılan her madalyanın büyük önemi var. Alp disiplini, kayaklı koşu ve snowboard branşlarında kazanılan toplam 127 madalya, gelecek için bizi umutlandırmıştır. Kayakla atlama ve biatlonda da sporcularımız uluslararası alanda bizleri en iyi şekilde temsil etti. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz"

