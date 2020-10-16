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Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya'dan özveri madalyası!

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Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya'dan özveri madalyası!
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Milli Kayakçı Sıla Kara’nın Slovenya’da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğun hayatını kurtarmasının ardından Slovenya Polisi'nce verilmesi kabul edilen ‘Özveri Madalyası’, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından takdim edildi.

Milli kayakçı Sıla Kara’ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından ‘Özveri’ madalyası verildi.

Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen nişan törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı. Sıla Kara, Slovenya’da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğun hayatını kurtarmıştı

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