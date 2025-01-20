Milli kaleci Doğan Alemdar'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar: Hollanda ile meselemiz var | 50 yaşına kadar oynamak istiyorum | Sampaoli bir çılgın

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Kayserispor altyapısında yetişen ve gösterdiği performansla A Takım'a kadar yükselen Doğan Alemdar, 27 Ağustos 2021'de 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

Rennes'de geçirdiği 2 sezonun adından geçtiğimiz sezon Troyes'a kiralanan ve tekrar takımına geri dönen Doğan Alemdar, 23 Haziran 2024'te çapraz bağlarında tespit edilen kopma nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Tedavisi devam eden ve bir süredir bireysel çalışmalarını sürdüren milli file bekçisi, Spor Arena'dan Gamze Türk'ün özel röportaj konuğu oldu.

Soruları içtenlikle yanıtlayan Alemdar; sağlık durumu, geleceği ve milli takım hakkında önemli sözler sarf etti.

İşte Doğan Alemdar'ın Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar:

- Öncelikle güncel sağlık durumunla başlayalım. EURO 2024 dönemi ağır bir sakatlık yaşadın. Şu an ne durumdasın?

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Euro 2024’te olmayı çok istemiştim, antrenman esnasında talihsiz bir sakatlık yaşadım. Şu an sağlık durumum gayet iyi. Yavaş yavaş kaleci antrenmanlarıma da başladım sahada. 2-3 hafta içerisinde takıma katılacağım öngörülüyor. Tedavilerime antrenmanlarıma devam ediyorum. Zor bir süreç, psikolojik olarak tamamen bir savaş içerisinde oluyorsunuz. Hem yaşam koçum hem bireysel hocam hem de fizyoterapistim ile bu süreci iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. 6 aylık bir süreç, top tutmaya, topa uçmaya başladım, gayet güzel bir his. İnşallah en kısa zamanda takıma da katılacağım. Eski formumdan daha iyi olacağımı, sahada daha iyi bir Doğan Alemdar göstereceğime inanıyorum.

- Psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiğini söyledin. EURO 2024’te milli takımımızın bir parçası olabilirdin. Neler yaşadın o dönem?

Ben aslında o ekibin bir parçasıydım. Sonrasında da grubumuzdan destek mesajları göndermeye devam ettim. Hollanda maçında derin bir üzüntü yaşadım, tam ameliyatım bitmişti, akşamındaydı maç. Üzülmüştüm, bence daha iyi bitirebileceğimiz bir turnuvaydı. Psikolojik olarak zordu ama geçti ve gitti. İnşallah daha güzel günler beni bekliyor.

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- Milli takımımızın önünde bir Dünya Kupası var. Hepimiz çok heyecanlıyız. Dünya Kupasına gider miyiz?

Her maç bizim için ne kadar zorsa onlar için de o kadar zor. Bizim takımımızın bir kalitesi var, hocamızın bir oyun felsefesi var. Dünya Kupasına katılacağımızı düşünüyorum, bundan eminim. İnşallah ben de o Dünya Kupasında olurum, kazasız bir şekilde de tamamlarız orayı.

- Dünya Kupası grup aşamasında rakipler, Gürcistan, Bulgaristan, Hollanda veya İspanya. Hangi maç zorlu geçer, gruptan lider çıkar mıyız?

Bence maç maç düşünmek daha mantıklı olabilir. İlk maçı kazandıktan sonra diğer maçı düşünmeye başlayabiliriz. Ama İspanya mı Hollanda mı diye sorulduğunda, İspanya daha zorlu olabilir. Hollanda ile Euro 2024’ten kapanmayan bir meselemiz var.

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- Rekabeti de sormak istiyorum. Çok değerli kalecilerimiz var, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır gibi. Eyüpspor forması giyen Berke Özer de çok iyi bir sezon geçiriyor. Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceğini düşünüyor musun?

Hepsi birbirinden güzel kaleciler, birbirinden güzel karakterler. Ama dediğim gibi saha içinde herkes bir arma için mücadele ediyor. Ben de bu mücadelede kendi performansımı göstererek, forma rekabetine girebileceğimi düşünüyorum. Bu kalitemin olduğuna inanıyorum.

- Biraz da Fransa’ya dönelim. Rennes de zor bir sezon geçiriyor. Bizlere durumu biraz anlatabilir misin?

Takımda eski oyunlarımız ayrıldı. Transfer olan isimler oldu, yeni gelen isimler oldu. Futbolda sürekli iyi gidecek diye bir şey yok. Bazen rayına oturmayan şeyler olabiliyor. Bu süreçte hocamız değişti, CEO değişti. Böyle bir süreç yaşıyoruz ama Rennes bence Fransa’nın ilk beşine oynayacak bir kulüp. Kalitemiz var, ilk senemde Konferans ikinci senemde Avrupa Ligi oynadım. Bu sene de böyle şanssız giden bir durumumuz var ama bence ikinci yarı başladı. En kısa zamanda eski formumuzu yakalayacağımıza, ilk beş sıraya gireceğimize inanıyorum.

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- Yeni teknik direktörünüz Jorge Sampaoli, çok deneyimli bir teknik adam, senin hakkındaki planları ne yönde?

Sahada çok görüşemiyoruz. Ama gelip benimle sohbet ediyor, durumumu soruyor. Daha bugün konuştuk, ‘Ne zaman dönüyorsun?’ dedi. Bunlar güzel şeyler, hocanın seninle sohbet etmesi, durumunu öğrenmesi. Hoca zaten eskiden Marsilya’daydı, ayrıldı Sevilla’ya gitti, sonrasında başka takımlar çalıştırdı. Tecrübeli bir isim. Biraz da hoca çılgın diyebilirim.

- Steve Mandanda kaleyi koruyor. Artık emekli olur ve sen de formayı alırsın diye umut ediyoruz. Konuşuyor musunuz, emekliliği düşünüyor mu?

Baktığınızda 39 yaşında. Marsilya’nın efsane ismi. Saygı duyulacak biri ama saha dışında saygı duyulacak biri. Saha içinde bir rekabet içerisindesiniz. Ben ondan önce geldim, ikinci senemde Mandanda alındı. Ben ikinci kaleci konumundaydım, o sene çalışırken bana yardımcı oldu. Bu sene sözleşmesi bittiği için futbolu bırakabileceğini söylüyor. Ben ona bir kardeşi olarak devam etmesini tavsiye ettim.

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