Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya karşısında mağlup!

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Slovenya'ya 1-0 mağlup etti.

Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan ay-yıldızlı takım, beşinci maçını 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacak.

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Fabienne Michel, Anne Uersfeld, Silke Fritzius (Almanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 81 Eda Karataş), Gülbin Hız, Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Çal, Elif Keskin, Ece Türkoğlu (Dk. 69 Kader Hançar), Ebru Topçu, Melike Pekel (Dk. 69 Miray Cin), Busem Şeker

Slovenya: Mersnik, Conc, Golob, Agrez (Dk. 73 Kajzba), Kolbi, Makovec, Prasnikar (Dk. 90+4 Janez), Korosec, Erzen, Sternad (Dk. 90+1 Milovic), Kramzar (Dk. 73 Zver)

Gol: Dk. 62 Kramzar (Slovenya)

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Sarı kartlar: Dk. 75 Makovec, Dk. 90 Zver (Slovenya)