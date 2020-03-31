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DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Milli judoculardan "Evde kal" çağrısı

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Milli judoculardan "Evde kal" çağrısı
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Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında milli judocular Gülkader Şentürk ve İrem Korkmaz, antrenmanlarını evde sürdürüyor. Milli sporcular Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına vurgu yaparak Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Evde kal" çağrısında bulundu.

Çalışmalarını evde sürdüren Gülkader Şentürk, "Ne yazık ki ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele ediyoruz. Kendi sağlığımızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak için evde kalmamız ve Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Bütün spor salonları ve sosyal aktivite alanları kapalı olduğundan ben de zinde kalabilmek için antrenmanlarımı evde devam ettiriyorum" dedi.

İREM KORKMAZ: ANTRENMANLARIMIZI EVDE YAPIYORUZ

İrem Korkmaz da "Evde kal" çağrısında bulunarak, "Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ailemizi ve etrafımızdaki kişileri korumak için evde kalmamız ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Şu an 2020de yapılacak olimpiyatlarımız olağan dışı gerçekleşen salgından dolayı 2021 yılına ertelendi. Ben de zinde kalmak ve performansımın düşmemesi açısından antrenmanlarıma evde devam ediyorum" diye konuştu.

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